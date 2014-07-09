台湾货币市场：7月9日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透台北7月9日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期815亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： --央行存单到期 4兆(万亿)6,785.75亿台币： 07/10 3,330亿台币 07/11 3,666.5亿台币 07/14 4,030.5亿台币 07/15 1,042亿台币 07/16 2,339.75亿台币 07/17 2,220.3亿台币 07/18 802.5亿台币 07/21 4,240.8亿台币 07/22 1,837.7亿台币 07/23 3,483.8亿台币 07/24 4,380亿台币 07/25 2,806亿台币 07/28 123.50亿台币 07/29 4,736.10亿台币 07/30 2,710.80亿台币 07/31 3,954.50亿台币 08/01 1,081亿台币 --公债到期806.96852亿台币。 07/17：90甲5期公债付息14.50亿台币 07/19：102甲7期公债付息1.875亿台币。 07/20：98甲4期公债本金、付息714亿台币。 07/20：99甲6期公债付息16亿台币。 07/20：100甲6期公债付息14亿台币。 07/20：101甲6期公债付息12亿台币。 07/26：102甲8期公债付息8.33052亿台币。 08/02：100甲7期公债付息12.1875亿台币。 08/02：102甲9期公债付息14.0755亿台币。 --国库券到期250亿台币。 7/15: 财103-2期国库券到期，金额250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/14: 台湾央行例行月度发行两年期定存单，金额100亿台币。 --7/14：财政部发行103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。 --7/18: 财政部发行103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。 --7/31: 财政部发行103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。