中国基金：证券投资基金业协会备案的私募基金规模已接近2万亿

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透北京7月8日 - 中国证券投资基金业协会会长孙杰日前透露，截至7月3日，已完成登记的私募基金管理人3,563家，管理私募产品5,230支，管理规模为1.9776万亿元人民币，成为市场重要的支撑力量。
据基金业协会微刊平台的新闻稿显示，孙杰在参加嘉兴南湖私募投资国际峰会时介绍说，在基金业协会登记的私募基金管理人中，管理规模100亿以上的管理人有21家，50至100亿的27家，20至50亿的133家，20亿以下的3,382家。
其中私募证券管理机构1,036家，管理基金1,902支，管理规模2,697亿元，私募股权管理机构2,080家，管理基金2,687支，管理规模15,131亿元，含美元基金2,834亿元人民币。创业投资基金管理机构421家，管理基金604支，管理规模1,798亿元，含美元基金254亿元人民币。
其他类基金管理26家，管理基金产品37支，管理规模150亿。其他类基金主要指包括从事艺术品、商品等投资类基金，以及专门从事债券类投资基金。 孙杰表示，当前私募基金行业正面临重大的战略机遇期，同时中国私募股权基金规模占GDP仅0.2%，远低于美国0.8%的比重。中国私募基金与成熟市场相比还有很大差距，未来发展的空间非常大。
今年1月17日，基金业协会发布了私募投资基金管理人登记和基金备案的试行办法，2月7日全面启动了私募基金登记备案工作，5月30日私募基金集中登记备案工作基本完成。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5