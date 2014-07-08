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亚洲 | 2014年 7月 8日 星期二 16:32 BJT

中国基金：证券投资基金业协会备案的私募基金规模已接近2万亿

路透北京7月8日 - 中国证券投资基金业协会会长孙杰日前透露，截至7月3日，已完成登记的私募基金管理人3,563家，管理私募产品5,230支，管理规模为1.9776万亿元人民币，成为市场重要的支撑力量。

​​ 　　据基金业协会微刊平台的新闻稿显示，孙杰在参加嘉兴南湖私募投资国际峰会时介绍说，在基金业协会登记的私募基金管理人中，管理规模100亿以上的管理人有21家，50至100亿的27家，20至50亿的133家，20亿以下的3,382家。

其中私募证券管理机构1,036家，管理基金1,902支，管理规模2,697亿元，私募股权管理机构2,080家，管理基金2,687支，管理规模15,131亿元，含美元基金2,834亿元人民币。创业投资基金管理机构421家，管理基金604支，管理规模1,798亿元，含美元基金254亿元人民币。

其他类基金管理26家，管理基金产品37支，管理规模150亿。其他类基金主要指包括从事艺术品、商品等投资类基金，以及专门从事债券类投资基金。 　​ ​ 　　孙杰表示，当前私募基金行业正面临重大的战略机遇期，同时中国私募股权基金规模占GDP仅0.2%，远低于美国0.8%的比重。中国私募基金与成熟市场相比还有很大差距，未来发展的空间非常大。

今年1月17日，基金业协会发布了私募投资基金管理人登记和基金备案的试行办法，2月7日全面启动了私募基金登记备案工作，5月30日私募基金集中登记备案工作基本完成。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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