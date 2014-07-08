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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.48%，定位料高于二级

* 招标品种：财政部一年固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周三(9日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商）

* 预测区间：3.40%-3.55%

* 预测均值：3.48%

路透上海7月8日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，因该期限国债不参与考核，且国债收益率相对偏低，多数机构参与动力不足，外资行可能是主要需求方，明日定位应高于二级，预测均值落在3.48%。

“短的(新债)最近都是货币基金在买，但他们买国债的可能性比较小，以信用债和金融债为主，”北京一大型商业银行交易员称。

上海一大型券商交易员指出，一年期国债收益率不高，且不计入考核，中资机构需求一般，外资行应为主力，保守估计中标利率上3.50%亦有可能。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.4441%。

明日新债招标量为220亿元，为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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