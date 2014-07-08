重温稿-《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.48%，定位料高于二级

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 招标品种：财政部一年固息国债
* 招标金额：220亿元人民币
* 招标时间：周三(9日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商）
* 预测区间：3.40%-3.55%
* 预测均值：3.48%
路透上海7月8日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，因该期限国债不参与考核，且国债收益率相对偏低，多数机构参与动力不足，外资行可能是主要需求方，明日定位应高于二级，预测均值落在3.48%。
“短的(新债)最近都是货币基金在买，但他们买国债的可能性比较小，以信用债和金融债为主，”北京一大型商业银行交易员称。
上海一大型券商交易员指出，一年期国债收益率不高，且不计入考核，中资机构需求一般，外资行应为主力，保守估计中标利率上3.50%亦有可能。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.4441%。
明日新债招标量为220亿元，为今年第14期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债7月10日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至7月14日进行分销，7月16日起上市交易。（完）
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A