路透伦敦7月8日 - 以下为KBC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：上档在1.3700/34区域受到严密保护，但这不意味着汇价今日会大贬。在1.3700/1.3503区间仍较倾向逢高出脱。
* 英镑/美元：在美国就业报告出炉后，汇价仍相当强劲，但1.7175/80为顽强阻力。欧元昨日亦触及波段新低位，但汇价进入超卖领域，逼近下降轨道的底部。从逐日观察的角度看来，除非英国数据远优于预期，否则我们认为英镑/欧元的涨势也需稍事喘息。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3601 1.3604 -0.02 -1.05 1.3745
美元/日圆 101.72 101.82 -0.10 -3.40 105.30
欧元/日圆 138.35 138.52 -0.12 -4.41 144.73
美元/瑞郎 0.8932 0.8935 -0.03 +0.04 0.8928
英镑/美元 1.7102 1.7126 -0.14 +3.30 1.6556
美元/加元 1.0674 1.0682 -0.07 +0.51 1.0620
澳元/美元 0.9396 0.9372 +0.26 +5.42 0.8913
新西兰元/美元 0.8793 0.8756 +0.42 +7.15 0.8206
澳元/日圆 95.580 95.430 +0.16 +1.84 93.850
新西兰元/日圆 89.430 89.150 +0.31 +3.49 86.410
英镑/日圆 173.96 174.38 -0.24 -0.21 174.33
澳元/新西兰元 1.0680 1.0694 -0.13 -1.55 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)