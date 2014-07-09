台湾经济指标预测--7月9日至8月20日

美国债市：公债价格下挫，法国大选第一轮投票结果缓和欧洲忧虑

* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法