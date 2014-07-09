版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 16:54 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业卖超1.5亿台币

路透台北7月9日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     24.00     24.00            0
     票券业      2.00      0.50        +1.50
     证券业     13.50     15.00        -1.50
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐