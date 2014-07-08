重温稿-中国企业：果壳电子推全球首款圆形智能手表，冀苹果引燃市场需求

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
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路透上海7月8日 - 中国智能手表的领先企业--果壳电子近日发布其即将于9月推出的二代智能手表，这将是全球首款圆型智能手表。公司高层周二表示，期望苹果 、谷歌 等巨头发布智能手表新品后，能激发消费者对智能手表等可穿戴电子设备的需求。
与公司去年6月发布的一代智能手表的方型外观相比，果壳二代智能手表更象传统腕表，拥有圆型外观设计，因为公司认为智能手表的属性首先是一款时尚手表。但脱离传统电子设备惯有的方型外观，意味着果壳在电路板、元器件、背光源及屏幕等方面需要更多的研发和创新。
目前苹果的iWatch尚未公布其设计细节，市场预期较大概率为矩型。而谷歌的智能手表的moto 360虽然外型是圆型，但其在表盘设计上尚未完全摆脱方型特征。
智能手表能否持续吸引消费者，关键还是看其应用是否丰富。果壳电子的首席执行官（CEO）顾晓斌表示，果壳电子正推动十万人共同开发计划，公司会公开二代手表的开发细节，并邀请用户参与，吸引设计师、应用开发者等共同设备有趣实用的应用软件（APP）。
智能手表能否风靡，还要看市场对于苹果和谷歌等全球大厂的新品接受程度。
“有大的巨头进来，才能推动行业大发展，就象当年智能手机一样。”顾晓斌表示，“苹果没有落下来，这个市场不会火起来。”
苹果计划今年秋季推出iWatch。消息人士6月对路透表示，苹果预计iWatch推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。台湾广达 将从7月开始量产苹果的首款智能手表。
包括智能手表、谷歌眼镜等在内的可穿戴设备市场近年来快速成长。数据公司IDC此前估计，包括智能手表在内的可穿戴计算设备今年的全球出货量将较2013年增长两倍。
总部位于上海的果壳电子专注于生产可穿戴电子设备的研发和营销，去年其除推出智能手表外，还有智能戒指、智能手机等。其天使投资人包括盛大集团创始人陈天桥及其兄弟陈大年。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A