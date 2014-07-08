重温稿-中国企业：果壳电子推全球首款圆形智能手表，冀苹果引燃市场需求

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路透上海7月8日 - 中国智能手表的领先企业--果壳电子近日发布其即将于9月推出的二代智能手表，这将是全球首款圆型智能手表。公司高层周二表示，期望苹果 、谷歌 等巨头发布智能手表新品后，能激发消费者对智能手表等可穿戴电子设备的需求。

与公司去年6月发布的一代智能手表的方型外观相比，果壳二代智能手表更象传统腕表，拥有圆型外观设计，因为公司认为智能手表的属性首先是一款时尚手表。但脱离传统电子设备惯有的方型外观，意味着果壳在电路板、元器件、背光源及屏幕等方面需要更多的研发和创新。

目前苹果的iWatch尚未公布其设计细节，市场预期较大概率为矩型。而谷歌的智能手表的moto 360虽然外型是圆型，但其在表盘设计上尚未完全摆脱方型特征。

智能手表能否持续吸引消费者，关键还是看其应用是否丰富。果壳电子的首席执行官（CEO）顾晓斌表示，果壳电子正推动十万人共同开发计划，公司会公开二代手表的开发细节，并邀请用户参与，吸引设计师、应用开发者等共同设备有趣实用的应用软件（APP）。

智能手表能否风靡，还要看市场对于苹果和谷歌等全球大厂的新品接受程度。

“有大的巨头进来，才能推动行业大发展，就象当年智能手机一样。”顾晓斌表示，“苹果没有落下来，这个市场不会火起来。”

苹果计划今年秋季推出iWatch。消息人士6月对路透表示，苹果预计iWatch推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。台湾广达 将从7月开始量产苹果的首款智能手表。

包括智能手表、谷歌眼镜等在内的可穿戴设备市场近年来快速成长。数据公司IDC此前估计，包括智能手表在内的可穿戴计算设备今年的全球出货量将较2013年增长两倍。