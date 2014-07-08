重温稿-香港房地产：仲量联行料全年楼价跌幅低于预期，楼市续由一手主导

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透香港7月8日 - 国际物业顾问--仲量联行周二表示，预期下半年住宅市场仍由一手成交所主导，二手市场则仍然受制于政府调控措施而交投低迷，料到第四季当此前累积的压抑需求释放后，楼价或会加快下调，但全年楼价跌幅仍将少于年初时预期。
差饷物业估价署周一公布的楼价指数显示，5月份整体私人住宅楼价按月升幅加快，而且指数亦突破了去年8月的高位再创新高。加上近期有资金流入香港的迹象出现，令人关注香港楼市会否再反覆上扬。
仲量联行香港董事总经理曾焕平在记者会称，今年5月起住宅市场成交量开始上升，主要集中于一手市场及中小型住宅，因发展商过去数月有多个新楼盘推出，并提供多项优惠刺激此前累积的购买力释放出来。然而二手市场受制于政府的＂3D＂辣招（即额外印花税、买家印花税及双倍印花税），交投仍然清淡。至于价值2,000万港元以上的豪宅成交亦持续偏低。
＂上半年中小型住宅及豪宅的楼价只有1-1.5%的跌幅，几乎是没有下跌。市场抗跌力强，因为利率非常低，业主没有迫切性去卖楼，政府近年推出的土地带来新供应要几年后才陆续出现，这些因素都支撑了楼价。＂曾焕平说。
该行预期，今年全年豪宅楼价将下跌5-10%，而中小型住宅楼价跌幅为0-5%，较年初时分别预估的跌10-15%及跌10%收窄。
曾焕平认为，当市场积压的购买力逐渐消化后，第四季楼市或会转趋平淡，楼价或会加快下调。
此外，被问到一旦发生＂占领中环＂事件，将会对香港楼市以至商业房地产市场产生什么影响时，曾焕平表示，从数据上看不到占中或政治议题对楼市造成任何影响，5-6月住宅楼市仍非常热闹。
＂因为今天的住宅市场几乎100%是用家，他们都是刚性需求，所以占中或政治并不影响他们置业的决定。＂他说。
至于占中对写字楼市场的影响，曾焕平称他们曾与在中环的客户谈论过，租客表示对占中并不感到太紧张，虽然不希望看到这情况出现，但他们亦已制订了相关的应变计划。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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