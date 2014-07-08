重温稿-香港房地产：仲量联行料全年楼价跌幅低于预期，楼市续由一手主导

路透香港7月8日 - 国际物业顾问--仲量联行周二表示，预期下半年住宅市场仍由一手成交所主导，二手市场则仍然受制于政府调控措施而交投低迷，料到第四季当此前累积的压抑需求释放后，楼价或会加快下调，但全年楼价跌幅仍将少于年初时预期。

差饷物业估价署周一公布的楼价指数显示，5月份整体私人住宅楼价按月升幅加快，而且指数亦突破了去年8月的高位再创新高。加上近期有资金流入香港的迹象出现，令人关注香港楼市会否再反覆上扬。

仲量联行香港董事总经理曾焕平在记者会称，今年5月起住宅市场成交量开始上升，主要集中于一手市场及中小型住宅，因发展商过去数月有多个新楼盘推出，并提供多项优惠刺激此前累积的购买力释放出来。然而二手市场受制于政府的＂3D＂辣招（即额外印花税、买家印花税及双倍印花税），交投仍然清淡。至于价值2,000万港元以上的豪宅成交亦持续偏低。

＂上半年中小型住宅及豪宅的楼价只有1-1.5%的跌幅，几乎是没有下跌。市场抗跌力强，因为利率非常低，业主没有迫切性去卖楼，政府近年推出的土地带来新供应要几年后才陆续出现，这些因素都支撑了楼价。＂曾焕平说。

该行预期，今年全年豪宅楼价将下跌5-10%，而中小型住宅楼价跌幅为0-5%，较年初时分别预估的跌10-15%及跌10%收窄。

曾焕平认为，当市场积压的购买力逐渐消化后，第四季楼市或会转趋平淡，楼价或会加快下调。

此外，被问到一旦发生＂占领中环＂事件，将会对香港楼市以至商业房地产市场产生什么影响时，曾焕平表示，从数据上看不到占中或政治议题对楼市造成任何影响，5-6月住宅楼市仍非常热闹。

＂因为今天的住宅市场几乎100%是用家，他们都是刚性需求，所以占中或政治并不影响他们置业的决定。＂他说。