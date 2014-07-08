重温稿-中国经济：准确把握改革发展稳定的平衡点及改革发展着力点--国家主席

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京7月8日 - 中国国家主席习近平周二强调，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握改革发展的着力点。
中央广播电台晚间新闻援引习近平主持召开经济形势专家座谈会的讲话称，要加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，推动使市场在资源配置中起决定性作用。
“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点，准确把握改革发展的着力点，准确把握经济社会发展和改善人民生活的结合点，”他说。
与会专家们指出，当前经济运行基本面是好的，要坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，有效实施一些兼顾当前和长期的政策措施，特别是要加大改革落实力度。
中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。
中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。经济下行压力加大，令市场对中国能否实现今年增长目标持有疑虑。
中国国家统计局定于7月16日公布二季度GDP和工业、投资及消费数据。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A