投行观点：Baird将Norfolk Southern 目标价从108美元上调至114美元

更新版 1-表格：台湾3月M2年增率升至3.64%，外资续汇入股市资金动能佳

(新增台湾央行官员评论) 路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，3月M2年增率回升代表股市资金动能没有问题 ；至于3月M1B年增率降至4.57%，并创2013年2月以来新低，主要是资金转往股市、外汇存款 及台币定存及类定存保单等产品。 〞有些民众把钱转去买股票，造成活期储蓄存款下降，3月M1B年增率下来。〞她说。 她并称，因3月台股表现不错，不少散户把资金移转到股票市场。数据显示，3月散户投 入股市转趋活跃，占股市成交比重自2月的56.7%上升到57.4%。 而随台股走涨，吴懿娟指出，3月证券划拨存款余额突破1.6兆台币，达到1兆6,084亿， 并创历史新高。 在外汇存款方面，受台币劲升，美元相对较便宜影响，央行公布，至3月底金体货币机 构外存余额突破5.2兆台币大关，达到5兆2,110亿台币