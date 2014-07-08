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市场报道 | 2014年 7月 8日 星期二 20:44 BJT

美国热股：特斯拉在中国遭遇起诉，涉嫌商标侵权

路透7月8日 - 特斯拉汽车(Tesla) 在中国遭遇起诉，涉嫌商标侵权，为该公司首席执行官Elon Musk在中国快速扩张的雄心罩上阴霾。

盘前特斯拉股价下跌0.99%。(完)
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