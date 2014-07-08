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市场报道 | 2014年 7月 8日 星期二 20:50 BJT

美国热股：炬力下调第二季营收预估，股价盘前下跌

路透7月8日 - 芯片制造商炬力集成电路设计有限公司 下调其第二季营收预估，称来自平板电脑厂商的需求下降。

这家为消费电子产品生产芯片的中国企业将营收预估从1,500-1,700万美元下调至大约1,200万美元。

炬力周一股价收报2.38美元，周二盘前交易中下跌5.46%，(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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