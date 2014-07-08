版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 03:15 BJT

更新版-美国各类经济指标总览--2014/7/8

(新增消费者信贷数据)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布，美国5月消费者信贷增加196亿美元，至3.19万亿美元，预估为增长200
亿美元。4月消费者信贷修正后增加261.1亿美元。 
    
                                         当前值                          前次值  
 失业率(%)                                  6.1  (6月)                      6.3  (5月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加28.8  (6月)                 增加22.4  (5月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.2  (6月)                     +0.2  (5月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.4  (5月)                     +0.3  (4月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.3  (5月)                     +0.2  (4月)
 实质所得(%)                               -0.1  (5月)                     -0.2  (4月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    -0.2  (5月)                     +0.6  (4月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    -0.1  (5月)                     +0.5  (4月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      -1.0  (第一季修正值)            +2.6  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第一季修正值)            +1.6  (第四季终值)
 零售销售(%)                               +0.3  (5月)                     +0.5  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差443.9  (5月)                逆差470.4  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.3  (第一季)                  +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                               +0.6  (5月)                     -0.3  (4月修正值)
 产能利用率(%)                             79.1  (5月)                     78.9  (4月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      31.5  (6月28日当周)             31.3  (6月21日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                     赤字1,300  (5月)                盈余1,069  (4月)
 领先指标(%)                               +0.5  (5月)                     +0.3  (4月修正值)
 个人所得(%)                               +0.4  (5月)                     +0.3  (4月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (5月)                     +0.2  (4月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                     增加196  (5月)                增加261.1  (4月修正值)
 企业库存(%)                               +0.6  (4月)                     +0.4  (3月)
 建筑支出(%)                               +0.1  (5月)                     +0.8  (4月修正值)
 消费者信心                                85.2  (6月)                     82.2  (5月修正值)
 房屋开工(万户)                           100.1  (5月)                    107.1  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                            99.1  (5月)                    105.9  (4月修正值)
 成屋销售(万户)                             489  (5月)                      466  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                            50.4  (5月)                     42.5  (4月修正值)
 工厂订单(%)                               -0.5  (5月)                     +0.8  (4月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -0.9  (5月修正值)               +0.9  (4月)
 供应管理协会非制造业指数                  56.0  (6月)                     56.3  (5月)
 供应管理协会制造业指数                    55.3  (6月)                     55.4  (5月)
 趸售(批发)库存(%)                         +1.1  (4月)                     +1.1  (3月修正值)
 进口物价(%)                               +0.1  (5月)                     -0.5  (4月修正值)
 出口物价(%)                               +0.1  (5月)                     -1.0  (4月)
 单位劳工成本(%)                           +5.7  (第一季修正值)            -0.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                           -3.2  (第一季修正值)            +2.3  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字1,111.6  (第一季初值)         赤字873.2  (第四季修正值)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐