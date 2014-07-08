更新版-美国各类经济指标总览--2014/7/8

德国经济：一季度或大踏步加速增长，受工业及民间消费提振--央行
路透法兰克福4月24日 - 德国央行周一称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。
(新增消费者信贷数据) 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布，美国5月消费者信贷增加196亿美元，至3.19万亿美元，预估为增长200 亿美元。4月消费者信贷修正后增加261.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (6月) 6.3 (5月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (6月) 增加22.4 (5月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.3 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) -0.2 (4月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (5月) +0.5 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -1.0 (第一季修正值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季修正值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.3 (5月) +0.5 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差443.9 (5月) 逆差470.4 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) +0.6 (5月) -0.3 (4月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (5月) 78.9 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.5 (6月28日当周) 31.3 (6月21日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,300 (5月) 盈余1,069 (4月) 领先指标(%) +0.5 (5月) +0.3 (4月修正值) 个人所得(%) +0.4 (5月) +0.3 (4月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加196 (5月) 增加261.1 (4月修正值) 企业库存(%) +0.6 (4月) +0.4 (3月) 建筑支出(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 消费者信心 85.2 (6月) 82.2 (5月修正值) 房屋开工(万户) 100.1 (5月) 107.1 (4月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (5月) 105.9 (4月修正值) 成屋销售(万户) 489 (5月) 466 (4月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (5月) 42.5 (4月修正值) 工厂订单(%) -0.5 (5月) +0.8 (4月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.9 (5月修正值) +0.9 (4月) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (6月) 56.3 (5月) 供应管理协会制造业指数 55.3 (6月) 55.4 (5月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (4月) +1.1 (3月修正值) 进口物价(%) +0.1 (5月) -0.5 (4月修正值) 出口物价(%) +0.1 (5月) -1.0 (4月) 单位劳工成本(%) +5.7 (第一季修正值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -3.2 (第一季修正值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)
路透法兰克福4月24日 - 德国央行周一称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。
(新增台湾央行官员评论) 路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟表示，3月M2年增率回升代表股市资金动能没有问题 ；至于3月M1B年增率降至4.57%，并创2013年2月以来新低，主要是资金转往股市、外汇存款 及台币定存及类定存保单等产品。 〞有些民众把钱转去买股票，造成活期储蓄存款下降，3月M1B年增率下来。〞她说。 她并称，因3月台股表现不错，不少散户把资金移转到股票市场。数据显示，3月散户投 入股市转趋活跃，占股市成交比重自2月的56.7%上升到57.4%。 而随台股走涨，吴懿娟指出，3月证券划拨存款余额突破1.6兆台币，达到1兆6,084亿， 并创历史新高。 在外汇存款方面，受台币劲升，美元相对较便宜影响，央行公布，至3月底金体货币机 构外存余额突破5.2兆台币大关，达到5兆2,110亿台币
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。