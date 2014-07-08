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市场报道 | 2014年 7月 8日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，企业季报即将拉开序幕

路透纽约7月8日 - 周二美国股市开盘下跌，因投资者在企业季报即将开始之际不再进行大押注。

道琼工业指数 开盘跌59.21点或0.35%，报16,965点；标准普尔500指数 走低5.43点或0.27%，至1,972.22点；Nasdaq指数 下跌9.12点或0.2%，至4,442.42点。(完)
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