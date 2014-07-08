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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 01:09 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.992%，投标倍数为3.38

路透华盛顿7月8日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.992 中值 0.974 低值 0.895

价格 99.655014 高值得标比率 5.49% 投标倍数 3.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,025,300 总投标 91,274,340,300 竞争性投标得标 26,825,885,000 非竞争性投标得标 74,140,300 FED附加 　 0 一级交易商投标 69,210,000,000 一级交易商得标 13,165,685,000 直接投标 7,323,000,000 直接得标 3,413,000,000 间接投标 14,567,200,000 间接得标 　10,247,200,000 发行细节 发行日 2014/07/15 到期日 2017/07/15 CUSIP码 912828WT3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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