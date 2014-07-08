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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 01:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运费下降

路透7月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，因海岬型船运费大跌。

乾散货运价指数跌7点，或0.79%，报881点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌53点，或2.93%，至1,755点。日均获利跌3.14%，报13,151美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 急升24点，或3.53%，至704点。日均获利劲升3.64%，至5,635美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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