美国股市：因季报期开锣前投资者谨慎而收低，道指失守17,000点大关

* 标普500指数留守在近期支撑位附近

* 美铝在收盘后公布业绩，股价在盘后交易中上涨

* 网络股是表现最差的板块之一

* 道指和标普500指数跌0.7%，Nasdaq指数下挫1.4%

路透纽约7月8日 - 美国股市周二遭遇全面抛售，连续第二日下挫，道指失守17,000点大关，因在企业季报期开锣前，投资者转趋谨慎。

不过，标普500指数从稍早触及的低位反弹，且守在14日移动均线切入位1,964.61点附近。如果标普500指数跌至远低于该水平，将是短期动能疲弱的信号。标普500指数10大类股中有九类下跌，只有防御型类股公用事业股 收高。

美股近期表现出色，三大股指屡创纪录新高。上周，道指有史以来首次收在17,000点大关之上。美国经济数据强劲，是推动此轮股市涨势的主要原因。市场人士正在等待企业第二季业绩，以证实美国经济摆脱了严冬的影响在第二季反弹。

“大企业将尽一切努力，使本季企业盈利有看头，”Handwerk Multi Family Office管理合伙人Derrick Handwerk说。

“企业需要使营收大幅增长，因营收一直令人失望。”

沃尔玛美国总裁兼执行长Bill Simon接受路透访问时表示，美国雇主有可能再次展开招聘，但就业市场复苏没有给予普通消费者足够信心去增加支出。

在美股收市后，美国铝业公布第二季获利，股价在盘后交易中上涨1.4%，至15.06美元。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业第二季获利料将增长6.2%，低于4月初时预期的增长8.4%。营收预期将增长3%。

道琼工业指数 收低117.59点，或0.69%，至16,906.62点；标准普尔500指数 收跌13.94点，或0.7%，至1,963.71点；Nasdaq指数 收低60.07点，或1.35%，至4,391.46点。

小型股再次表现落后，连续第二日下跌。Russell 2000指数 下挫1.2%。该指数过去两日累计下跌3%，为4月以来最大两日跌幅。

科技股走弱，拖累Nasdaq指数，网络股受创尤为严重。Netflix Inc 大跌3.4%，报445.05美元，Facebook Inc 劲跌3.9%，报62.76美元。TripAdvisor Inc 挫跌5.5%，报101.45美元。

市场交投活跃，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所的总成交量约为61.8亿股，高于6月均值约57.9亿股。

纽约证交所下跌与上涨股票家数为1,851和1,190，Nasdaq市场则为2,111和547。(完)