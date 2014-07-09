澳洲数据：7月WESTPAC-MI消费者信心指数上升1.9%至94.9

该指数7月为94.9，较上年同期下降7.1%。指数低于100，代表悲观者仍超过乐观者。

7月数据中改善最多的是未来12个月家庭财务前景信心指数，该指数跳增12.3%，不过比较基准极低。

家庭财务状况指数较上年同期上升1.9%，未来12个月的经济状况指数增长3.9%。