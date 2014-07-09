澳洲数据：7月WESTPAC-MI消费者信心指数上升1.9%至94.9

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
该指数7月为94.9，较上年同期下降7.1%。指数低于100，代表悲观者仍超过乐观者。
7月数据中改善最多的是未来12个月家庭财务前景信心指数，该指数跳增12.3%，不过比较基准极低。
家庭财务状况指数较上年同期上升1.9%，未来12个月的经济状况指数增长3.9%。
但消费者仍对较长期前景持谨慎态度。对未来五年经济状况的预期指数下降3.8%。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 王兴亚)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。