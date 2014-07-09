韩国数据：5月L货供额较上年同期增长7.7%，增速为四个月来最高

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透首尔7月9日 - 韩国央行周三公布，5月L货供额较上年同期增加7.7%，4月修正为增加6.9%。
以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：
6月 5月 4月
L货供额(较上年同期，%) -- +7.7 +6.9
M2货供额(较上年同期，%) -- +6.0 +5.5
银行对家庭贷款(万亿韩元) +3.6 +2.0 +2.8
--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。5月L货供额增长率为1月增长8.0%以来的最高增幅。
--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。
--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。6月贷款增幅为去年6月以来最大。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)