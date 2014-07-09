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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 11:08 BJT

韩国数据：5月L货供额较上年同期增长7.7%，增速为四个月来最高

路透首尔7月9日 - 韩国央行周三公布，5月L货供额较上年同期增加7.7%，4月修正为增加6.9%。

以下为货币供给指标和银行对家庭贷款数据细节：

6月 5月 4月

L货供额(较上年同期，%) -- +7.7 +6.9

M2货供额(较上年同期，%) -- +6.0 +5.5

银行对家庭贷款(万亿韩元) +3.6 +2.0 +2.8

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。5月L货供额增长率为1月增长8.0%以来的最高增幅。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。

--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。6月贷款增幅为去年6月以来最大。(完) (编译 石冠兰 审校 白云)
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