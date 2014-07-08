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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--7月9日-7月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
   
    7月7日当周
    
    7月9日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             7月             --       +0.2%
    2245 新西兰制造业活动指数                           6月             --        52.7
    
    7月9-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                6月             --       -1.2%
                            (较上年同期)                                --       +6.5%
    
    7月10日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                             6月         增加1.2   减少0.48
              全职就业人数(万人)                                        --    增加2.22
              就业参与率                                              64.6%      64.6%
              失业率                                                   5.9%       5.8%
    2245 新西兰食品价格指数                             6月             --       +0.6%
    
    7月11日(五)
    0130 澳洲房屋融资                                   5月           -1.0%       持平
             投资性房屋融资                                             --       +2.3%
    0300 新西兰公债外资持有比例                         6月             --       62.8%
    
    7月14日当周
    
    7月14日(一)
    暂无重要数据公布
    
    7月15日(二)
    0130 澳洲新车销售                                   6月             --       +0.3%
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI    )(较前季)           第二季             --       +0.3%
                                   (较上年同期)                         --       +1.5%
    
    7月16日(三)
    暂无重要数据公布(完)
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