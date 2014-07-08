日韩经济指标预测--7月9日-7月16日****

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月7日当周 7月9日(三) 0300 韩国L货供额 5月 -- +6.9% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -6.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +4.5% +4.4% 2350 日本机械订单(较上月) 5月 +0.7% -9.1% (较上年同期) +9.5% +17.6% 7月9-10日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超10,510 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超325 7月10日(四) 0100 韩国央行利率决定 7月 2.5% 2.5% 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 39.3 7月11日(五) 暂无重要经济指标 7月14日当周 7月14日(一) 0430 日本工业生产 5月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) 5月 -- -2.2% 7月15日(二) 2300 韩国失业率 6月 -- 3.7% 7月16日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- 持平 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 正19(完)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A