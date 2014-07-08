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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--7月9日-7月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月7日当周
    
    7月9日(三)
    0300 韩国L货供额                                  5月           --       +6.9% 
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     6月           --       -8.1%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -6.8%
    2350 日本企业物价指数(较前月)                     6月          +0.1%     +0.3%
                         (较上年同期)                              +4.5%     +4.4%
    2350 日本机械订单(较上月)                         5月          +0.7%     -9.1%
                     (较上年同期)                                  +9.5%    +17.6% 
    
    7月9-10日
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周           --  卖超10,510
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超325
    
    7月10日(四)
    0100 韩国央行利率决定                             7月          2.5%       2.5%
    0500 日本消费者信心指数                           6月           --        39.3 
    
    7月11日(五)
    暂无重要经济指标
    
    7月14日当周
    
    7月14日(一)
    0430 日本工业生产                           5月修正值           --       +0.5%
             产能利用率指数(较前月)                   5月           --       -2.2%
    
    7月15日(二)
    2300 韩国失业率                                   6月           --        3.7%
    
    7月16日(三)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              6月           --        持平
                            (较上年同期)                            --        持平
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           7月           --        正19(完)
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