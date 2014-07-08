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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 07:10 BJT

新西兰央行：助理总裁称预计通胀压力加剧，再度确认加息立场

路透惠灵顿7月9日 - 新西兰央行周三表示，预计通胀压力将会加剧，再度确认了该国在强劲经济表现推升物价上涨风险的情况下，将继续加息的观点。

“由于经济成长速度快于潜在产出速度，通胀压力预计将会加剧，”新西兰央行助理总裁John McDermott说。

“在这一状况下，控制通胀预期以及利率回到更加中性的水准非常重要。”

外界广泛预计新西兰央行将在本月稍晚加息25个基点至3.50%。(完)
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