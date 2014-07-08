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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 07:31 BJT

《焦点》美国当局与德国两家银行就违反制裁规定进行和解谈判--消息

德意志银行表示，2007年时就已经停止同伊朗开展新业务。

不过，该行根据“2012年削减伊朗威胁及保障叙利亚人权法”的要求而发表的公开报告称，其和伊朗间仍存在若干笔长期贷款或融资安排。

德意志银行在报告中称：“我们不认为从事了相关法规所禁止的行为，不过美国当局拥有很大的自主裁定权，对我们施加的任何处罚力度可能都较大。”

美国当局可能再度开出罚金，令德国商业银行闻讯大跌逾5%，德意志银行股价跌幅也超过2%。

“这无疑是一个令人意外的负面消息，即便是在法国巴黎银行被罚后，市场并非对此毫无防备的情况下，”券商Equinet的分析师Philipp Haessler说。
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