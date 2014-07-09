欧洲金融：希腊周三料发行纾困以来第二支主权债--报载

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透雅典7月9日 - 希腊报纸Kathimerini引述该国财政部消息人士报导，希腊料将在周三发售纾困以来的第二支主权债。该国在被债市拒之门外四年之后，于4月成功重返金融市场。
报纸在其网站上报导称，希腊将可能发行三年期债券，希望利率低于3%，筹资25-30亿欧元。
财政部拒绝就报导置评。
希腊官员曾在6月告诉路透，政府考虑在8月前发行期限或为七年的债券，筹集20-30亿欧元。
Kathimerini报导称，新债将在周三开始认购，周四前完成发售。希腊财长Gikas Hardouvelis将在周四与欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行代表举行首次会议。
报导称，美银美林 、德意志银行 、高盛 、花旗 、摩根大通 、摩根士丹利 、野村 、汇丰控股 、瑞银集团 、法国巴黎银行 预计将负责债券发售。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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