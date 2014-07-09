欧洲金融：希腊周三料发行纾困以来第二支主权债--报载

路透雅典7月9日 - 希腊报纸Kathimerini引述该国财政部消息人士报导，希腊料将在周三发售纾困以来的第二支主权债。该国在被债市拒之门外四年之后，于4月成功重返金融市场。

报纸在其网站上报导称，希腊将可能发行三年期债券，希望利率低于3%，筹资25-30亿欧元。

财政部拒绝就报导置评。

希腊官员曾在6月告诉路透，政府考虑在8月前发行期限或为七年的债券，筹集20-30亿欧元。

Kathimerini报导称，新债将在周三开始认购，周四前完成发售。希腊财长Gikas Hardouvelis将在周四与欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行代表举行首次会议。

报导称，美银美林 、德意志银行 、高盛 、花旗 、摩根大通 、摩根士丹利 、野村 、汇丰控股 、瑞银集团 、法国巴黎银行 预计将负责债券发售。(完)