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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 08:02 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月9日至7月16日

汤森路透7月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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7月10日 BMO Q3 2014 Family Dollar -0.03 25 1.05

7月11日 11:00 Q2 2014 Fastenal 1.01 13 0.41

7月11日 12:00 Q2 2014 富国银行(Wells Fargo) 1.01 29 0.98

7月14日 BMO Q2 2014 花旗集团(Citigroup Inc.) 0.33 24 1.34

7月15日 BMO Q2 2014 Comerica Incorporated 0.51 31 0.76

7月15日 AMC Q2 2014 CSX Corp. 3.11 25 0.52

7月15日 BMO Q2 2014 高盛(Goldman Sachs) 0.29 23 3.70

7月15日 AMC Q2 2014 英特尔(Intel Corp.) 1.54 38 0.39

7月15日 BMO Q2 2014 强生(Johnson & Johnson) 1.30 16 1.48

7月15日 11:00 Q2 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 0.48 25 1.60

7月15日 AMC Q2 2014 雅虎(Yahoo, Inc.) 0.38 27 0.35

7月16日 BMO Q2 2014 雅培制药(Abbott) 0.29 18 0.46

7月16日 11:00 Q2 2014 美国银行(Bank of America Corp.) 4.43 23 0.32

7月16日 BMO Q2 2014 贝莱德(BlackRock, Inc.) -- 19 4.15

7月16日 AMC Q2 2014 eBay 0.37 37 0.63

7月16日 AMC Q2 2014 Kinder Morgan 0.55 11 0.27

7月16日 BMO Q2 2014 Northern Trust 0.72 19 0.78

7月16日 BMO Q2 2014 The PNC Financial Services Group 0.61 28 1.99

7月16日 AMC Q2 2014 SanDisk Corp. 1.00 27 1.21

7月16日 BMO Q2 2014 St. Jude Medical, Inc. 0.47 23 0.96

7月16日 BMO Q2 2014 Textron Inc. 1.32 12 0.40

7月16日 BMO Q2 2014 U.S. Bancorp 0.74 28 0.76

7月16日 Q2 2014 百胜集团(Yum! Brands Inc.) 0.74 23 0.56

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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