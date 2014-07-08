更正-更新版 1-全球金融：世行欢迎成立以中国为主导的基础设施投资银行--金墉

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(更正：内文中“世界银行总裁金庸”更正为“世界银行行长金墉”)
* 世界银行行长表示，基础设施投资的“需求很大”
* 称世界银行可以同任何基建银行合作
* 赞扬中国在改革方面的进展
路透北京7月8日 - 世界银行行长金墉对中国提出成立亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank)的提议表示欢迎，称这一地区新投资的“需求很大”。
中国在去年10月提出成立这样一家银行为亚洲基础设施项目提供资金，并表示可能在这家银行中占最大股，最多持股50%。
中国领导人力求淡化这项提议背后的政治意味，金墉在出访中国期间也表示，成立这样一家新银行从商业角度来看很有意义。
“对发展中国家基础设施建设需求的预估最低也要每年1万亿美元左右，”金墉在一个新闻简布会上对记者表示。他补充说，这个数字远远高于每年1,500亿美元左右的民间产业投资规模。
“因此我们欢迎成立新的组织。我们认为基础设施建设新投资的需求非常大。”
金墉表示，世行可以同任何新成立的基础设施银行合作，无论是以金砖国家为主导的银行，还是上述亚洲基础设施投资银行。
中国外交部副部长李保东周一表示，金砖五国就建立金砖国家开发银行一事取得广泛共识。
金墉赞扬中国在金融改革方面取得的进展，重申世界银行预期中国经济今年将成长7.6%，明年可能略微降至成长7.5%。
“中国经济增速虽有放慢，但政府在继续推进改革，这让我们非常振奋，”金墉说。
“为了能让中国经济保持高质量的成长，他们会需要继续推进改革计划，”他补充说。“迄今为止一切顺利，他们的确在这样做。”(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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