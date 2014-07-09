版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:22 BJT

欧洲个股：法国雷诺汽车计划未来几年迅速扩大中国工厂产能

路透巴黎7月8日 - 法国雷诺汽车(Renault) 周二表示，在与中国东风汽车集团股份有限公司 的新建合资企业2016年开始投产之后，计划短期内进一步扩大产能。

雷诺目前正在建立首家中国工厂，年产能最高15万辆汽车。该公司财务长Dominique Thormann表示，目标是将中国工厂的产能扩大三倍。

Thormann在巴黎举行的一次会议上称，“如果我们未来几年克服某些障碍，该计划就会使产能扩大至超过50万辆或者甚至60万辆。”(完)

(编译 王兴亚；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐