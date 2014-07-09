美国经济：通胀率已触底反弹，并升向美联储目标水平--FED拉克尔

路透7月8日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，美国通胀率已经触底回升，并且在经济继续温和增长的情况下升向目标水平。

拉克尔称，生产率增长平缓、消费者适度支出以及住房建设小幅扩张，或令美国近期经济成长率保持在2-2.5%的水平--低于他稍早预计的逾3%。

拉克尔对其经济展望持谨慎态度，表示存在通胀率上升的风险。

拉克尔说，在某个阶段，经济的复苏程度将足以促使银行大幅增加放贷，这样会引发存款快速增长以及越来越大的通胀压力。

“为了防止这些压力的产生并让通胀率平均保持在2%，我们将需要在适当的时间开始缩减货币刺激政策。一个办法就是开始加息，”拉克尔表示。