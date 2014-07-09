美国经济：通胀率已触底反弹，并升向美联储目标水平--FED拉克尔

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透7月8日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，美国通胀率已经触底回升，并且在经济继续温和增长的情况下升向目标水平。
拉克尔称，生产率增长平缓、消费者适度支出以及住房建设小幅扩张，或令美国近期经济成长率保持在2-2.5%的水平--低于他稍早预计的逾3%。
拉克尔对其经济展望持谨慎态度，表示存在通胀率上升的风险。
拉克尔说，在某个阶段，经济的复苏程度将足以促使银行大幅增加放贷，这样会引发存款快速增长以及越来越大的通胀压力。
“为了防止这些压力的产生并让通胀率平均保持在2%，我们将需要在适当的时间开始缩减货币刺激政策。一个办法就是开始加息，”拉克尔表示。
拉克尔称，过去三个月的平均通胀率为2.5%。今年他在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。