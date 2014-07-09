全球金属：美铝上调今年铝市短缺预估，因中国减产

路透纽约7月8日 - 美国铝业一位高层周二在业绩电话会议上称，美铝上调了对今年全球铝市短缺的预估，因全球最大的铝生产国中国减产。

美铝执行副总裁兼财务长William Oplinger预计，今年铝的供需缺口为93万吨，高于前次预估73万吨。

该预估值不包括伦敦金属交易所注册登记的逾500万吨铝库存，以及在LME体系外差不多相同数量的隐形铝库存。

这些库存对全球原铝市场有着很大影响，近年来将铝价压低至与许多铝熔炼商的盈亏平衡点接近或更低的水平。

Oplinger称，生产铝所需的关键原材料--氧化铝的供应过剩量料从前次预估的220万吨降至80万吨，受印度减产，中国增加进口影响。(完)