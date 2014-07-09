全球金属：美铝上调今年铝市短缺预估，因中国减产

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约7月8日 - 美国铝业一位高层周二在业绩电话会议上称，美铝上调了对今年全球铝市短缺的预估，因全球最大的铝生产国中国减产。
美铝执行副总裁兼财务长William Oplinger预计，今年铝的供需缺口为93万吨，高于前次预估73万吨。
该预估值不包括伦敦金属交易所注册登记的逾500万吨铝库存，以及在LME体系外差不多相同数量的隐形铝库存。
这些库存对全球原铝市场有着很大影响，近年来将铝价压低至与许多铝熔炼商的盈亏平衡点接近或更低的水平。
Oplinger称，生产铝所需的关键原材料--氧化铝的供应过剩量料从前次预估的220万吨降至80万吨，受印度减产，中国增加进口影响。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。