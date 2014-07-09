美国与加拿大经济指标预测--7月9日-7月16日****

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月7日当周
7月9日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月4日当周 -- 347.3
再融资指数 -- 1,323.9
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.9 19.83
7月10日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 6月 -- +4.8%
1230 加拿大新屋价格(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月5日当周 31.5 31.5
四周均值(万人) -- 31.5
续请失业金人数(万人) 6月28日当周 256.7 257.9
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 5月 +0.6% +1.1%
趸售销售(较前月) +0.7% +1.3%
7月11日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 6月 增加2 增加2.58
失业率 7.0% 7.0%
就业参与率 66.10% 66.10%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月4日当周 -- 135.3
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余800 赤字1,300
7月14日当周
7月14日(一)
暂无重要经济数据。
7月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月12日当周 -- --
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 18.00 19.28
1230 美国进口价格 6月 +0.3% +0.1%
出口价格 +0.2% +0.1%
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.3%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月12日当周 -- --
1400 美国企业库存 5月 +0.5% +0.6%
7月16日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月11日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -- -0.1%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月终值 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +1.8% +2.0%
核心PPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +2.0%
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,368
外资购买美国公债(亿美元) 5月 -- 净卖出136
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.6%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.6%
产能利用率 79.2% 79.1%
1400 加拿大央行利率决议 -- 1.0%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 50 49(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 石冠兰 审校 张荻)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。