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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 07:45 BJT

重温稿-《中国数据观测》二季度GDP增速料持稳于7.4%，略低于全年目标

* 公布内容：中国二季度GDP，6月CPI、PPI和工业增加值等数据
    * 公布时间：7月9日公布CPI和PPI，7月16日公布GDP等数据

 调查结果        : (同比,%)                                                 
                             预估中值    预估区间    前值   上年同期  预测数
 二季度国内生产总值(GDP)        7.4      7.2 ~7.6     7.4     7.5       21
                                                                         
 6月数据:                                                                
 居民消费价格指数(CPI)          2.4      2.2 ~ 2.6    2.5     2.7       22
 工业生产者出厂价格指数(PPI    -1.0     -1.6 ~ -0.7  -1.4     -2.7      22
 )                                                                    
 工业增加值                     9.0      8.6 ~ 9.1    8.8     8.9       21
 固定资产投资(不含农户)(1-6    17.2     17.0 ~ 18.0  17.2     20.1      21
 月)                                                                  
 社会消费品零售总额            12.4     12.0 ~ 12.7  12.5     13.3      21
 注：GDP前值为2014年一季度数据，6月详细数据前值为5月数据。
   
    路透综合21家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4
%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长
政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“
稳”字当头。
    
    不过在内外需求难以趋势性回暖的情况下，虽然政策托底下经济有好转迹象，但考虑到
目前国内外需求增长仍面临较多不确定性，经济下行压力仍然存在。
    
    “政策虽能为经济增长托底，使其不至于滑出增长‘下限’，但由于内外需求难以趋势
性恢复，因此对于下半年经济反弹的高度也不能有过高期望。”交通银行金融研究中心报告
称。交行预计二季度GDP同比增长7.5%，全年增速或将小幅放缓至7.5%左右。
    
    国务院总理李克强日前强调，当前中国经济运行总体平稳，处于合理区间，二季度经济
发展状况比一季度有所改善，不过不能轻视经济的下行压力。面对发展中的困难和挑战，既
要保持定力、更要主动作为，在确保经济运行处于合理区间的同时，更加注重定向调控。            
    
    而随着收储政策带来的猪价一次性上涨效应的过去，考虑到其他食品价格上涨动力仍然
不足，6月CPI同比涨幅或较5月小幅回落；另一方面，随着生产资料价格的走稳，PPI同比增
幅虽然仍将处在负增长区间，但跌幅将会收窄。
    
    联讯证券宏观及固定收益研究团队认为，食品价格环比上涨的压力总体来看有所下降，
分项来看，肉类环比增速已经出现了明显减缓，鲜菜价格环比亦受季节性影响下降较快，总
体而言，比起去年同期，今年6月价格因素表现较弱，CPI同比增速亦有所回落。该券商预计
6月CPI同比上涨2.4%，PPI同比下滑0.9%。
    
    另外，中国经济先行指标--6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，
同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激
政策下，中国经济企稳态势已确立。            
   
    “我们相信政策托底经济增长的效果会在6月经济数据中进一步体现...而已经发布的6
月制造业PMI也进一步上行。综合考虑，我们预期6月工业增加值同比增速会从5月的8.8%进
一步加速至9.0%。”光大证券报告称。光大并预计1-6月固定资产投资同比增长17.2%，社会
消费品零售总额同比增长12.3%。
    
    
    以下为各机构预测详情：   
 机构名称                二季度   ----------------6月--------------------
                           GDP     CPI      PPI     工业    投资    零售销
                                                                      售
 中国银行                  7.5      2.5     -0.8    9.0     17.2     12.3
 交通银行（上海）          7.5      2.4     -0.7    9.0     17.4     12.3
 中银国际                  7.3      2.6     -0.9    8.6     17.0     12.4
 美银美林                  7.4      2.6     -0.8    9.1     17.2     12.6
 国开证券                  7.4      2.3     -0.9    9.0     17.3     12.5
 招商证券                  7.5      2.2     -1.1    9.0     17.4     12.0
 中金（CICC）              7.4       ~       ~       ~        ~        ~
 民族证券                  7.3      2.2     -0.9    9.1     17.2     12.5
 花旗                      7.2      2.5     -0.8    8.6     17.0     12.4
 中信证券                  7.4      2.5     -0.9    9.0     17.2     12.5
 光大证券                  7.5      2.3     -1.0    9.0     17.2     12.3
 银河证券                  7.4      2.4     -1.0    8.9     17.0     12.6
 广发银行（上海）          7.4      2.2     -1.6    8.9     18.0     12.7
 华宝信托                  7.4      2.5     -1.0    9.0     17.2     12.6
 兴业银行                  7.5      2.4     -1.0    9.0     17.3     12.3
 ING Financial Markets     7.5      2.2     -1.2    9.0     17.4     12.5
 摩根大通                  7.4      2.4     -1.1    9.0     17.2     12.3
 联讯证券                   ~       2.4     -0.9    8.9     17.1     12.1
 瑞穗证券                  7.4      2.6     -1.0    8.8     17.5     12.6
 上海证券                  7.6      2.4     -1.0    8.9     17.3     12.6
 申银万国                  7.4      2.5     -1.2    9.0     17.2     12.2
 渣打银行                   ~       2.4     -1.2     ~        ~        ~
 瑞银                      7.5      2.5     -1.0    9.0     17.2     12.4
 注：~ 表示数据不可得。投资为1-6月同比增速。(完)
 
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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