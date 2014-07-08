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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月9日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平表示，要准确把握近期目标和长期发展的平衡点，准确把握改革发展的着力点，加快转方式调结构，加快全面深化改革步伐。

* 其他:

--监管层近期一系列动作，使得棚户区改造的部分政策思路逐渐清晰。自权威人士获悉，政府回购比例加大、不同类型棚户区分类改造，将可能成为未来棚改工作的重要指导思想。

--中证指数公司、百度 和广发基金宣布推出中证百度百发策略100指数，这是国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数，大数据首次嵌入了传统金融的投资策略开发中。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 张喜良)
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