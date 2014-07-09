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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:08 BJT

《全球汇市》新西兰元表现抢眼，其他主要货币在近期区间内胶着

英镑 报在1.7130美元，加元兑美元 报1.0678加元。

纽约盘走势平淡，尾盘更是无心恋战，因许多人将目光摆在世界杯足球赛德国对巴西的半决赛上；德国最终以7:1血洗巴西。

这也意味着亚洲盘初市况将相当平淡，至少在0130GMT中国公布通胀数据之前料将如此。

若中国物价意外加速上涨，则可能不利于冒险意愿，料提振日圆避险需求。

今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布最新的政策会议，欧洲央行总裁德拉吉等多位官员则将发表演说，这都将是各界关注重点。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3615 1.3611 +0.03 -0.95 1.3745

美元/日圆 101.46 101.57 -0.11 -3.65 105.30

欧元/日圆 138.15 138.26 -0.08 -4.55 144.73

美元/瑞郎 0.8926 0.8928 -0.02 -0.02 0.8928

英镑/美元 1.7137 1.7130 +0.04 +3.51 1.6556

美元/加元 1.0669 1.0676 -0.07 +0.46 1.0620

澳元/美元 0.9407 0.9398 +0.10 +5.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8792 0.8784 +0.09 +7.14 0.8206

澳元/日圆 95.470 95.460 +0.01 +1.73 93.850

新西兰元/日圆 89.210 89.230 -0.02 +3.24 86.410

英镑/日圆 173.87 173.99 -0.07 -0.26 174.33

澳元/新西兰元 1.0700 1.0690 +0.09 -1.36 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪熙/王兴亚/王丽鑫/张明钧; 审校 白云/许娜/李爽)
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