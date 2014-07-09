金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收报1,064.73点。
中国股市：沪综指小幅收升，宏观经济数据公布在即大盘走势平稳
香港股市：恒生指数收平，博彩股再度下跌
中国汇市：人民币即期小幅收升，预计贸易数据好转激发结汇力道释放
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拉美股市：拉美股市多数小幅走低，与美股走势一致。巴西股指 和墨西哥股市 跌幅均超过0.4%。
拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因美元普跌
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南非股市：南非股市连续第二日走低，因投资者对权重股了结获利。指标Top-40绩优股指数 收低0.64%，报46,573点；综合指数 下滑0.52%，报51,608点。
南非汇市：兰特兑美元大涨近1%，因金属和工程行业罢工有望很快解决
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印度股市：印度股市跌逾2%，录得十个多月来最大单日跌幅，从盘中所及纪录高点回落，此前公布的铁路预算加大了对政府可能会削减开支的忧虑。BSE指数跌2%，报25,582.11点，盘中曾触及纪录高位26,190.44点；NSE指数 收跌2.11%，报7,623.20点，盘中曾亦创纪录新高7.808.85。
印度汇市：印度卢比上扬，中断连续三日跌势，因美国周五休市导致大量美元流入，抵消了股市暴跌带来的负面人气。卢比兑美元 收报59.78/79，周一收报60.0125/0225。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.5%，报753.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.65%，至34.2300卢布；卢布兑欧元 升0.68%，至46.5825卢布。(完) (整理 石冠兰 审校 王兴亚)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。