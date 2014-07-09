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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:19 BJT

金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收报1,064.73点。

中国股市：沪综指小幅收升，宏观经济数据公布在即大盘走势平稳

香港股市：恒生指数收平，博彩股再度下跌

中国汇市：人民币即期小幅收升，预计贸易数据好转激发结汇力道释放

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拉美股市：拉美股市多数小幅走低，与美股走势一致。巴西股指 和墨西哥股市 跌幅均超过0.4%。

拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索上涨，因美元普跌

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南非股市：南非股市连续第二日走低，因投资者对权重股了结获利。指标Top-40绩优股指数 收低0.64%，报46,573点；综合指数 下滑0.52%，报51,608点。

南非汇市：兰特兑美元大涨近1%，因金属和工程行业罢工有望很快解决

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印度股市：印度股市跌逾2%，录得十个多月来最大单日跌幅，从盘中所及纪录高点回落，此前公布的铁路预算加大了对政府可能会削减开支的忧虑。BSE指数跌2%，报25,582.11点，盘中曾触及纪录高位26,190.44点；NSE指数 收跌2.11%，报7,623.20点，盘中曾亦创纪录新高7.808.85。

印度汇市：印度卢比上扬，中断连续三日跌势，因美国周五休市导致大量美元流入，抵消了股市暴跌带来的负面人气。卢比兑美元 收报59.78/79，周一收报60.0125/0225。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.5%，报753.41点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.65%，至34.2300卢布；卢布兑欧元 升0.68%，至46.5825卢布。(完) (整理 石冠兰 审校 王兴亚)
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