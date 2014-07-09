中国房地产：棚户区改造将加大政府回购比例，不同类型分类改造--报载

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海7月9日 - 棚户区改造在未来中国房地产发展中的地位将进一步凸显。中国证券报周三引述权威人士称，政府回购比例加大、不同类型棚户区分类改造，将可能成为未来棚改工作的重要指导思想。
报导指出，政府部门对现有住房进行回购，然后再向符合保障条件的群体实施分配，将可能成为未来棚改的重要操作路径。目前，住建部正在研究这一操作方式的可行性。
政府回购比重可能加大的调整原因在于，当前不少地方的普通住宅供应过剩。在此情况下，如果继续以新建的方式实施棚户区改造，可能会加重过剩局面，不利于市场供需关系的调整。
上述权威人士透露，住建部部长陈政高近期在调研中谈及对棚户区改造的三点看法，即改善民生、改变城市面貌、助力经济增长，已成为现阶段推进棚改工作的重要价值。
报导还称，棚户区改造另一项重要的思路在于，针对不同类型的棚户区，采取不同的改造和安置方式。
中国的棚户区改造分为林区、矿区、垦区的改造，以及旧城改造。其中，旧城改造因蕴含着一定的利润空间，容易引发社会资本的参与。相比之下，前者则将面临不小的资金难题，这也决定了棚改的资金筹集方式，将会有重要的差别。
此外，安置方式也有明显不同。据悉，旧城改造的安置方式以就地安置为主；因经济发展水平低、生活配套不足、居住条件恶劣等，不少旧矿区、林区居民更愿意搬迁至城区，则采用异地安置。
这两项重要差别决定了不同类型的棚户区改造，将有着完全不同的资金筹集和安置方式。针对这种情况采取分类对待，也将成为未来棚改的重要政策思路之一。
此外报导并指出，主管部门正在研究制定棚户区改造的相关政策，其中包括资金筹集、房屋建设、分配，以及棚户区改造涉及的各项土地处置方案等。该文件有可能以部门规章的形式推出，但由于制度设计较为复杂，出台时日尚不明确。
知情人士指出，上述文件主要体现为纲领性政策，对棚改的各项基本点予以明确。各地也将出台地方性政策文件，对具体问题提出更为细化的规定。其中，在资金筹集、土地供应、安置方式等关键部分，地方政府将被赋予先行先试的空间。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。