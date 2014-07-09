《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7497港元<H KD=>） 美股道琼工业指数 周二收低117.59点或0.69%，报16,906.62点。企业季报期开锣前，投资者 转趋谨慎，道指连续第二天收低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 175.650 -0.39 15350 13.612 -0.20 中国铝业 9.240 0.22 13044 2.864 0.15 中国移动 49.110 -0.18 96856 76.118 -0.04 中国人寿 39.930 -1.55 23013 20.630 -0.82 中石油 125.030 -0.72 16723 9.689 -1.13 中石化 94.830 0.11 21973 7.349 -0.82 汇丰控股 50.970 -1.51 1660902 79.000 -1.19 中电信 50.530 -0.49 5080 3.916 -1.11 中国联通 15.710 1.16 77032 12.175 -1.02 兖州煤业 7.530 -0.53 42878 5.836 -2.09 华能国际 45.240 1.39 28537 8.765 -3.89 南方航空 15.450 -0.83 6649 2.395 -1.45 东方航空 15.900 -0.87 7484 2.464 -1.42 中芯国际 4.610 -2.54 45897 0.715 -2.12（ 完）
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。