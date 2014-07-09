版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

路透香港7月9日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较：（1美元=7.7497港元<H
 KD=>）
 
 美股道琼工业指数      周二收低117.59点或0.69%，报16,906.62点。企业季报期开锣前，投资者
 转趋谨慎，道指连续第二天收低。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       175.650   -0.39      15350            13.612      -0.20
 中国铝业                       9.240    0.22      13044             2.864       0.15
 中国移动                      49.110   -0.18      96856            76.118      -0.04
 中国人寿                      39.930   -1.55      23013            20.630      -0.82
 中石油                       125.030   -0.72      16723             9.689      -1.13
 中石化                        94.830    0.11      21973             7.349      -0.82
 汇丰控股                      50.970   -1.51    1660902            79.000      -1.19
 中电信                        50.530   -0.49       5080             3.916      -1.11
 中国联通                      15.710    1.16      77032            12.175      -1.02
 兖州煤业                       7.530   -0.53      42878             5.836      -2.09
 华能国际                      45.240    1.39      28537             8.765      -3.89
 南方航空                      15.450   -0.83       6649             2.395      -1.45
 东方航空                      15.900   -0.87       7484             2.464      -1.42
 中芯国际                       4.610   -2.54      45897             0.715      -2.12（
 完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐