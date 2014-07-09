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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:43 BJT

《香港报摘》--信报7月9日

* 要闻版头条：

--尽管去年中港股市不振，外资唱淡中国之声更不绝于耳，新加坡主权基金淡马锡 最新发布的2014年报显示已进一步增持中资金融股，包括工行 、平保 及太保 ，同时加大于友邦 的持股。 * 其他： 　　--港交所 与新加坡交易所合作，为新交所在港设立“流动性管理中心”（Liquidity Hub），方便大中华的经纪行直接参与新加坡的期货交易。

--截至去年底，香港资产管理规模（AUM）达16.007万亿港元，按年增长27.2%，连续第二年创新高，主要受惠于中国经济增长和离岸人民币中心的优势。

--对冲基金增持永亨银行 令华侨银行 私有化永亨增添变数。瑞信报告认为，华侨银行提高私有化作价的机会不大，若不能将永亨私有化，届时将需要减持股权至75%以维持公众流通量，永亨股价可能跌幅高达40%。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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