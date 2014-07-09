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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:43 BJT

《香港报摘》--经济日报7月9日

* 要闻版头条：

--细价楼近日成升市火车头，嘉湖山庄有业主连续加价3次，卖贵8万港元；将军澳叠翠轩有银主盘获7组客出价，结果抢贵40万港元。业界吁买家忌盲目入市。 。 * 其他： 　　--香港与韩国就收入税项避免双重课税及防止逃税签署协定，为香港签订的第30份全面性避免双重课税协定。

--澳门赌业6月收入五年首跌，美高梅 联席主席何超琼坦言，澳门旅游业吸引力受挑战。旅游魅力减，倡多元发展，不单靠博彩支撑。

--再有两港银调低人民币定存息，最新是大新银行 及交银香港，大新的半年定存息更跌破3厘关口。这已过去两天第四间银行减定存息。业界关注，若连进取的中资行也减优惠，并下调息率，或意味上半年的高息战告一段落。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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