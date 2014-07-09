《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

* 明报：

--沪港通即将开通，新加坡证券交易所昨天公布，在香港已取得自动交易服务(ATS)授权，并且已获香港六家证券经纪公司加盟成为会员，打正旗号吸香港投资者开仓，参与当地成交活跃的A股指数期货。有业界人士估计，若A股表现回勇，新交所将在港获得发展机会。 * 星岛日报：

--今日挂牌的社交视频社区天鸽互动 及绿叶制药 暗盘双双告捷，于两个暗盘市场，收市最高分别升18%及15%。分析认为，不同行业股份表现仍然参差，显示新股市场尚未全面转好。

--受惠新盘推出优惠吸客，今年一手抵押贷款（按揭）市场有望翻倍。美联集团与长江实业组成的经络按揭转介公司预期，全年新取按揭可至2,010亿港元，创三年新高。按息则预料仍会平稳发展，将徘徊2-2.5厘，主因是美国仍未有加息条件。 * 苹果日报：

--大唐发电 宣布重组煤化工业务后，受大行看好及调高目标价，料抛售相关业务后，可收窄大唐与同业间的估值。大唐H股昨复牌后劲升23.1%。有分析指，大唐今次重组只是个别事件，料业界不会出现重组潮。。 * 东方日报：

--汇丰 昨天发表第三季度亚洲股市展望报告，除重申环球股市展望报告中提及的将港股评级调低至“减持”原因，报告再补充“沪港通”对港股前景有利的正面评语，淡化第一版本报告将“占中”单一因素放重对港股负面影响的不利效果，对港股“减持”评级虽维持，但姿态明显软化。 * 文汇报：

--香港证监会的年度调查显示，在香港开展业务的内地相关金融机构，以及内地相关基金集团管理的证监会认可基金数目及管理的资产，持续上升。截至2014年5月底，共有82家内地相关集团（2013年5月：73家）在香港设立了222家持牌法团或注册机构（2013年5月：196家）。 * 大公报：

--楼价升势勇猛，租金同样猖狂，楼价破顶潮蔓延至租务市场。龙头屋苑太古城租金连环破顶，一伙靓装三房以3.25万港元全包租出，实尺46港元爆上屋苑分层新高，比市值租金贵超过10%，直迫山顶个别豪宅价。另屋苑一伙套三房租金回报9.9厘高得惊人。（完）