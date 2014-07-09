《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 明报：
--沪港通即将开通，新加坡证券交易所昨天公布，在香港已取得自动交易服务(ATS)授权，并且已获香港六家证券经纪公司加盟成为会员，打正旗号吸香港投资者开仓，参与当地成交活跃的A股指数期货。有业界人士估计，若A股表现回勇，新交所将在港获得发展机会。 * 星岛日报：
--今日挂牌的社交视频社区天鸽互动 及绿叶制药 暗盘双双告捷，于两个暗盘市场，收市最高分别升18%及15%。分析认为，不同行业股份表现仍然参差，显示新股市场尚未全面转好。
--受惠新盘推出优惠吸客，今年一手抵押贷款（按揭）市场有望翻倍。美联集团与长江实业组成的经络按揭转介公司预期，全年新取按揭可至2,010亿港元，创三年新高。按息则预料仍会平稳发展，将徘徊2-2.5厘，主因是美国仍未有加息条件。 * 苹果日报：
--大唐发电 宣布重组煤化工业务后，受大行看好及调高目标价，料抛售相关业务后，可收窄大唐与同业间的估值。大唐H股昨复牌后劲升23.1%。有分析指，大唐今次重组只是个别事件，料业界不会出现重组潮。。 * 东方日报：
--汇丰 昨天发表第三季度亚洲股市展望报告，除重申环球股市展望报告中提及的将港股评级调低至“减持”原因，报告再补充“沪港通”对港股前景有利的正面评语，淡化第一版本报告将“占中”单一因素放重对港股负面影响的不利效果，对港股“减持”评级虽维持，但姿态明显软化。 * 文汇报：
--香港证监会的年度调查显示，在香港开展业务的内地相关金融机构，以及内地相关基金集团管理的证监会认可基金数目及管理的资产，持续上升。截至2014年5月底，共有82家内地相关集团（2013年5月：73家）在香港设立了222家持牌法团或注册机构（2013年5月：196家）。 * 大公报：
--楼价升势勇猛，租金同样猖狂，楼价破顶潮蔓延至租务市场。龙头屋苑太古城租金连环破顶，一伙靓装三房以3.25万港元全包租出，实尺46港元爆上屋苑分层新高，比市值租金贵超过10%，直迫山顶个别豪宅价。另屋苑一伙套三房租金回报9.9厘高得惊人。（完）
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。