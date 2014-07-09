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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 08:22 BJT

《汇市简讯》 欧元/美元仍有买兴，即便欧元区存在不利因素

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* 欧元不再从欧元区二线国家股票和债券需求中得到支持

* 欧元区股市承压

* 二线国家和德国可比债券利差扩大

* 10年期德债收益率周二收在17个月低点

* 虽然存在上述负面因素，欧元/美元仍处在1.3600水平

* 期权和央行相关欧元/美元买盘令空头感到担忧

* 阻力位在1.3624，此为1.3701/1.3576跌势的38.2%回档位。(完)

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