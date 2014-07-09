离岸人民币：中银巴黎分行两年债以3.35%、五年债以3.85%定价

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 根据销售文件，按市值计中国第四大银行--中国银行 巴黎分行的两年及五年人民币债券于周二晚间定价，票息分别为3.35%及3.85%，位于最终指导利率区间低档。
两期债券共发行20亿元，计划在纽约泛欧交易所集团旗下的巴黎交易所（NYSE Euronext Paris）或港交所等地挂牌，有可能成为首支在巴黎当地挂牌的人民币债券。
发行细节如下：
--两年期债券票息3.35%，初步指导利率为3.6%，最终指导利率为3.4%增减5基点。
发行金额15亿元，获50亿元、104帐户认购，认购倍数3.33；投资者66%来自亚洲，34%来自欧洲。基金认购42%、银行35%、企业16%，私人银行7%。
--五年期债券票息3.85%，初步指导利率为4.0%，最终指导利率为3.9%增减5基点。
发行金额5亿元，获23亿元、54帐户认购，认购倍数4.6；投资者68%来自亚洲，32%来自欧洲。银行认购68%、基金／保险26%、私人银行6%。
欧洲离岸中心正在快速建置，中国已与欧洲央行签署了双边货币互换协议，英国、法国、德国与中国签订联合声明或备忘录，伦敦、巴黎分获RQFII额度，伦敦、法兰克福则已有人民币清算安排的建立，伦敦、卢森堡、苏黎世亦发出了首支人民币债券。
发行人评级为：穆迪“A1”／标普“A”／惠誉“A”。债券预期评级为：穆迪“A1”／惠誉“A”。
此批债券将在7月15日交割；联席帐簿管理人：中国银行，法巴，东方汇理、汇丰。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。