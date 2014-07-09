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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:07 BJT

离岸人民币：中银巴黎分行两年债以3.35%、五年债以3.85%定价

路透香港7月9日 - 根据销售文件，按市值计中国第四大银行--中国银行 巴黎分行的两年及五年人民币债券于周二晚间定价，票息分别为3.35%及3.85%，位于最终指导利率区间低档。

两期债券共发行20亿元，计划在纽约泛欧交易所集团旗下的巴黎交易所（NYSE Euronext Paris）或港交所等地挂牌，有可能成为首支在巴黎当地挂牌的人民币债券。

发行细节如下：

--两年期债券票息3.35%，初步指导利率为3.6%，最终指导利率为3.4%增减5基点。

　发行金额15亿元，获50亿元、104帐户认购，认购倍数3.33；投资者66%来自亚洲，34%来自欧洲。基金认购42%、银行35%、企业16%，私人银行7%。

--五年期债券票息3.85%，初步指导利率为4.0%，最终指导利率为3.9%增减5基点。

　发行金额5亿元，获23亿元、54帐户认购，认购倍数4.6；投资者68%来自亚洲，32%来自欧洲。银行认购68%、基金／保险26%、私人银行6%。

欧洲离岸中心正在快速建置，中国已与欧洲央行签署了双边货币互换协议，英国、法国、德国与中国签订联合声明或备忘录，伦敦、巴黎分获RQFII额度，伦敦、法兰克福则已有人民币清算安排的建立，伦敦、卢森堡、苏黎世亦发出了首支人民币债券。

发行人评级为：穆迪“A1”／标普“A”／惠誉“A”。债券预期评级为：穆迪“A1”／惠誉“A”。

此批债券将在7月15日交割；联席帐簿管理人：中国银行，法巴，东方汇理、汇丰。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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