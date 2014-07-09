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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:33 BJT

美国个股：KLA-Tencor称6月当季订单金额超出预期，接近8.95-9亿美元

路透旧金山7月8日 - 芯片(晶片)设备制造商KLA-Tencor 周二表示，会计年度第四季订单金额接近8.95-9亿美元，高于预期，受助于芯片代工厂商的需求。

KLA-Tencor在一投资者活动上表示，截止6月的该季来自代工厂商的业务占到业务总量的三分之二。

尽管订单金额超出预期，但公司执行长Rick Wallace仍对需求持谨慎态度。由于主要客户数量减少，需求波动加大。

“我们认为行业在该季正处于暂停期，”Wallace对分析师表示。“虽然我们接到的订单金额很大，但实际上这些订单是代工厂商获得的...”

KLA-Tencor将在7月稍晚发布完整的季度财报。4月时该公司曾表示，预计6月当季订单金额在6.25-8.25亿美元的范围内。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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