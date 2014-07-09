《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月9日(三)
北京--中美第六轮战略与经济对话(至7月10日)。美国财政部长杰克卢、国务卿克里、中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪将出席。
菲律宾马卡第城--菲律宾央行举行成立周年纪念日活动，央行总裁泰谭柯发表主旨讲话，可能将涉及货币政策及银行业事宜(0100)。
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将在国会宣读2013/14年经济调查报告(0630)。
阿克拉--加纳央行宣布利率决议。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
7月10日(四)
新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年联邦预算案。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行公布利率决议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。
7月11日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
7月14日(一)
暂无重要经济事件预告。
7月15日(二)
巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。
比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
7月16日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。