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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:42 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月9日(三)

北京--中美第六轮战略与经济对话(至7月10日)。美国财政部长杰克卢、国务卿克里、中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪将出席。

菲律宾马卡第城--菲律宾央行举行成立周年纪念日活动，央行总裁泰谭柯发表主旨讲话，可能将涉及货币政策及银行业事宜(0100)。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)将在国会宣读2013/14年经济调查报告(0630)。

阿克拉--加纳央行宣布利率决议。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

7月10日(四)

新德里--印度财长杰特利提交2014-15财年联邦预算案。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月11日)。

7月11日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

7月14日(一)

暂无重要经济事件预告。

7月15日(二)

巴西利亚--巴西央行召开政策货币委员会会议(至7月16日)。

比勒陀利亚--南非央行将召开为期三天的货币政策委员会会议(至7月18日)。

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。

7月16日(三)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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