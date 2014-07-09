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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:39 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月9日

*工商时报：

--金管会昨日宣布，开放券商可经营集合管理帐户信托业务，并大幅放宽投信、投顾、券商经营全权委托投资(代操)业务，无需先经金管会许可委任；业界咸认，这是台股一大利多。

--除配合政策需要，本地银行的分行数明年起将只减不增。银行局副局长邱淑贞宣布，未来所有银行的分行将采总额控管，前一年度必须有银行裁撤分行，隔年才会在裁撤总数内，再核给有需要的银行新设分行。

--国泰世华银行积极抢占国银东南亚布局第一名的宝座。国泰世华银宣布，取得寮国（老挝）央行许可，设立寮国永珍分行，这也是台资银行第一家获准设寮国分行者；国泰世华银目前正在等设缅甸办事处、申请印尼办事处，积极增加在东南亚的据点。

*经济日报：

--大陆商务部副部长高燕表示，陆方并未因服贸与监督条例卡关，而暂停货贸协议谈判，且大陆对台企赴陆投资将简化审批，因近期考虑再召开第六次两岸经济合作会议，盼台湾方面能赶紧安排赴陆磋商。

--经济部宣布，台湾与其他13个WTO(世界贸易组织)会员国，正式展开环境商品协定复边谈判。中经院WTO及RTA中心副执行长李淳表示，台湾为出口导向市场，在自由贸易协定(FTA)步伐缓慢的局限下，能透过特定产品自由化协议，争取零关税或低关税，势必有利台湾出口。

--离2015年高雄炼油厂迁建的期限愈来愈近，仍苦无办法让五轻继续留下，中油董事长林圣忠还是抱着一丝希望说，〞五轻(中油第五座轻油列解厂)是否继续营运，端赖下游需求而定〞。

--报导指出，大陆外语学习应用开发公司北京爱语吧科技有限公司，日前获得宏达电董事长王雪红投资人民币1,000万元(约新台币5,000万元)。爱语吧执行长穆德国表示，将致力发展成为外语学习移动互联网应用平台。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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