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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:00 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

**上海证券报**

--中国保监会主席项俊波表示，未来10-20年，中国保险市场有望实现保费收入跻身世界前两位，行业总资产在金融业总资产的占比达到20%的发展目标。

--中国信托业协会发布首份行业发展报告，截止去年底，全行业计提的信托赔偿准备金已达90.6亿元，实收资本总额为1,116.55亿元，净资产2,555.18亿元，具有一定的单体或项目风险抵御能力。

**证券时报**

--万达集团将投资9亿美元在美国芝加哥建设一座高350米的五星级酒店及公寓项目，建成后将成为芝加哥第三高建筑。

**21世纪经济报道**

--自运营商内部获悉，国资委已给中国移动 等三大移动运营商下发通知，要求这三家公司在三年内连续削减营销费用，降幅达20%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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