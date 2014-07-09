《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
**上海证券报**
--中国保监会主席项俊波表示，未来10-20年，中国保险市场有望实现保费收入跻身世界前两位，行业总资产在金融业总资产的占比达到20%的发展目标。
--中国信托业协会发布首份行业发展报告，截止去年底，全行业计提的信托赔偿准备金已达90.6亿元，实收资本总额为1,116.55亿元，净资产2,555.18亿元，具有一定的单体或项目风险抵御能力。
**证券时报**
--万达集团将投资9亿美元在美国芝加哥建设一座高350米的五星级酒店及公寓项目，建成后将成为芝加哥第三高建筑。
**21世纪经济报道**
--自运营商内部获悉，国资委已给中国移动 等三大移动运营商下发通知，要求这三家公司在三年内连续削减营销费用，降幅达20%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。