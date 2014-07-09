《台湾重要政经日程》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
===================今日重要政经消息=============================
7/9(三)
--13:30 民进党中常会。
--14:00 国民党中常会。
--15:00 证基会2014金融人才进阶培训开训。
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7/10(四)
--13:30 台积电 公布6月营收。
7/11(五)
--12:30 央行代财政部标售103/7期国库券，金额预定200亿台币，天期为273天。
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
7/15 (二)
--12:30 央行代财政部标售103/10期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
7/16 (三)
--14:00 台积电 公布季报并举办投资人说明会。
7/21(一)
--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二)
-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/25(五)
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一)
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三)
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/5(二) *--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。