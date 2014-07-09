中国证券：中证百度共推"百发100指数"，为首只互联网金融数据产品--报载

路透上海7月9日 - 中国证券报周三报导，中证指数公司、百度和广发基金日前宣布联合推出中证百度百发策略100指数，为国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数，大数据首次嵌入了传统金融的投资策略开发，成为互联网金融向纵深发展的创新标杆，而广发基金等金融机构也将陆续申报推出相关理财应用产品。

“百发100指数首次引入了百度金融搜索和用户行为数据，通过搜索数据和用户行为数据的引用，能够更加准确地捕捉投资者行为对股票价格变化的影响。”报导援引中证指数公司总经理马志刚表示。

模拟数据显示，2009年以来，中证百度百发策略100指数年化收益为40.9%，年化波动率为27.9%，而同期沪深300指数年化收益和年化波动率分别为3.3%和24% 。

另据指数研发人员介绍，百发100指数在因子分析框架下，将金融大数据信息与股票信息进行综合测度，采用量化算法构造基于百度互联网金融大数据的综合情绪模型进行指数选样。相比传统股票指数，百发100指数还将换股周期缩短至1个月。

此外，报导还指出，百发100的推出则使得互联网企业真正参与到了权益类投资产品的开发和设计环节中，将互联网金融推向纵深。

报导援引民生证券首席宏观分析师管清友表示，与当下流行的“宝类”理财产品、网络信贷等不同，百发100指数打破了“金融机构负责产品、互联网负责渠道”的浅层合作模式，互联网金融大数据成为指数开发设计的基础依据，是国内首款真正意义的互联网金融产品，也是中国互联网公司真正独立创新的第一只金融产品，成为互联网金融业向纵深发展的创新标杆。