中国证券：中证百度共推"百发100指数"，为首只互联网金融数据产品--报载

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海7月9日 - 中国证券报周三报导，中证指数公司、百度和广发基金日前宣布联合推出中证百度百发策略100指数，为国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数，大数据首次嵌入了传统金融的投资策略开发，成为互联网金融向纵深发展的创新标杆，而广发基金等金融机构也将陆续申报推出相关理财应用产品。
“百发100指数首次引入了百度金融搜索和用户行为数据，通过搜索数据和用户行为数据的引用，能够更加准确地捕捉投资者行为对股票价格变化的影响。”报导援引中证指数公司总经理马志刚表示。
模拟数据显示，2009年以来，中证百度百发策略100指数年化收益为40.9%，年化波动率为27.9%，而同期沪深300指数年化收益和年化波动率分别为3.3%和24% 。
另据指数研发人员介绍，百发100指数在因子分析框架下，将金融大数据信息与股票信息进行综合测度，采用量化算法构造基于百度互联网金融大数据的综合情绪模型进行指数选样。相比传统股票指数，百发100指数还将换股周期缩短至1个月。
此外，报导还指出，百发100的推出则使得互联网企业真正参与到了权益类投资产品的开发和设计环节中，将互联网金融推向纵深。
报导援引民生证券首席宏观分析师管清友表示，与当下流行的“宝类”理财产品、网络信贷等不同，百发100指数打破了“金融机构负责产品、互联网负责渠道”的浅层合作模式，互联网金融大数据成为指数开发设计的基础依据，是国内首款真正意义的互联网金融产品，也是中国互联网公司真正独立创新的第一只金融产品，成为互联网金融业向纵深发展的创新标杆。
据悉，中证百度百发策略100指数是由百度股份有限公司定制开发的指数。中证指数有限公司日前宣布，将于2014年7月30日正式发布中证百度百发策略100指数。（完） (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。