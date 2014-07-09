港报社评：慎扩反歧视法，以防社会分化--星岛日报7月9日

平等机会委员会发表《歧视条例检讨》谘询文件，整合现行条例分散之处，并且提议大幅扩展反歧视的法例规管范围，当中不乏争议极大的项目，需要广泛深入讨论和谨慎研究，避免引爆一个又一个火药库，以及产生大量容易导致市民因小故误堕法网的陷阱。

在反对歧视行为的大原则下，文件中不少建议都立足于道德高地，有助促进社会平等机会和公义。不过，部分建议触及的范围，如果不透过社会广泛讨论凝聚共识，只是高压式「以法制人」，恐怕会带来加剧社会分化的反效果。

其中一个热议范畴是对内地来香港新移民的歧视。这些人与大部分香港人民同文同种，不属于《种族歧视条例》的保障范围。谘询文件提出公民或居民身分的新范畴，向内地来香港新移民甚至旅客提供保障。

另一个势将掀起极大争议的提议，是保障「事实婚姻」者免遭歧视。虽然平机会主席周一岳指，这与立法容许同性婚姻是两回事，不过，客观效果则是同性伴侣可以透过「事实婚姻」，来要求与异性伴侣同等的权利和福利，例如以家庭为单位申请公屋，形成一股变相认可同性婚姻的气氛。

平机会追求社会公义，同时要促进社会融合，单靠以法制人，不足以促使人真心拥抱平等价值，反而导致社会分化，而衡量一个社会的平等文化，并非看有多少这方面的监管机构和法例，而是每个人的平等意识，而教育比执法发挥更重要的作用。

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