港报社评：慎扩反歧视法，以防社会分化--星岛日报7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
平等机会委员会发表《歧视条例检讨》谘询文件，整合现行条例分散之处，并且提议大幅扩展反歧视的法例规管范围，当中不乏争议极大的项目，需要广泛深入讨论和谨慎研究，避免引爆一个又一个火药库，以及产生大量容易导致市民因小故误堕法网的陷阱。
在反对歧视行为的大原则下，文件中不少建议都立足于道德高地，有助促进社会平等机会和公义。不过，部分建议触及的范围，如果不透过社会广泛讨论凝聚共识，只是高压式「以法制人」，恐怕会带来加剧社会分化的反效果。
其中一个热议范畴是对内地来香港新移民的歧视。这些人与大部分香港人民同文同种，不属于《种族歧视条例》的保障范围。谘询文件提出公民或居民身分的新范畴，向内地来香港新移民甚至旅客提供保障。
另一个势将掀起极大争议的提议，是保障「事实婚姻」者免遭歧视。虽然平机会主席周一岳指，这与立法容许同性婚姻是两回事，不过，客观效果则是同性伴侣可以透过「事实婚姻」，来要求与异性伴侣同等的权利和福利，例如以家庭为单位申请公屋，形成一股变相认可同性婚姻的气氛。
平机会追求社会公义，同时要促进社会融合，单靠以法制人，不足以促使人真心拥抱平等价值，反而导致社会分化，而衡量一个社会的平等文化，并非看有多少这方面的监管机构和法例，而是每个人的平等意识，而教育比执法发挥更重要的作用。
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。