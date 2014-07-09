版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 08:55 BJT

港报社评：纪律部队工会挺警执法鼓舞士气--文汇报7月9日

警队对七一「预演占中」以适当、最低限度的武力清场，但反对派人士不断诬蔑警员当日是「暴力清场」，包括政府纪律部队人员总工会等香港各纪律部队工会昨日陆续表态，齐挺警队执法。事实上，多支纪律部队先后发表声明齐撑警队，不但鼓舞前线警员士气，更向社会显示纪律部队维护香港法治核心价值的决心。面对激进势力违法「占中」，冲击公共秩序和香港金融中心地位，社会各界需支持警方严正执法，维护社会繁荣安定和广大市民福祉。

继警察队员佐级协会日前发表声明后，纪总、海关、消防和惩教署的纪律部队工会等都发表声明响应警察队员佐级协会，都支持警方依法执法。消防工会的声明指出，「维持法治精神是纪律部队人员的天职，依法执法旨在保障市民生命财产安全，及维持社会稳定」；惩教工会的声明认为，「警队及其他纪律部队都是依法执行职务，维护香港的安定繁荣，恳请市民理解及支持。」

环顾美国、英国和台湾等地的示威场面，警方常以警棍、水炮等方式镇压示威。相对之下，香港警方处理的手法和措施，已显得相当专业克制。纪律部队紧守岗位，在执法和救灾上互相配合，才能有效维持社会秩序。各纪律部队先后发表声明齐撑警队，除体现纪律部队手足情深，更是维护纪律部队高效执法。广大市民应支持纪律部队紧守岗位，这也是维护自己的切身利益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘　　 ﹝PRESS-CN-CMN﹞

台湾报摘　　 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐