港报社评：纪律部队工会挺警执法鼓舞士气--文汇报7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
警队对七一「预演占中」以适当、最低限度的武力清场，但反对派人士不断诬蔑警员当日是「暴力清场」，包括政府纪律部队人员总工会等香港各纪律部队工会昨日陆续表态，齐挺警队执法。事实上，多支纪律部队先后发表声明齐撑警队，不但鼓舞前线警员士气，更向社会显示纪律部队维护香港法治核心价值的决心。面对激进势力违法「占中」，冲击公共秩序和香港金融中心地位，社会各界需支持警方严正执法，维护社会繁荣安定和广大市民福祉。
继警察队员佐级协会日前发表声明后，纪总、海关、消防和惩教署的纪律部队工会等都发表声明响应警察队员佐级协会，都支持警方依法执法。消防工会的声明指出，「维持法治精神是纪律部队人员的天职，依法执法旨在保障市民生命财产安全，及维持社会稳定」；惩教工会的声明认为，「警队及其他纪律部队都是依法执行职务，维护香港的安定繁荣，恳请市民理解及支持。」
环顾美国、英国和台湾等地的示威场面，警方常以警棍、水炮等方式镇压示威。相对之下，香港警方处理的手法和措施，已显得相当专业克制。纪律部队紧守岗位，在执法和救灾上互相配合，才能有效维持社会秩序。各纪律部队先后发表声明齐撑警队，除体现纪律部队手足情深，更是维护纪律部队高效执法。广大市民应支持纪律部队紧守岗位，这也是维护自己的切身利益。
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。