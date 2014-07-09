港报社评：激进议员胡搞蛮缠政府不能罔顾民生--明报7月9日

今日，立法会大会举行本年度会期最后一次会议，财委会方面，主席吴亮星提出加开会议，审议积压拨款议案，这两项会议即使快马加鞭，成效仍待观察，就立法会大会而言，因为少数激进议员声言继续要求点人数，会否出现人数不足而流会，谁也说不准。目前立法会荒谬局面折射出来的行政立法关系，完全违背社会、市民的利益，导致这个局面，少数激进议员肯定有责任，但是负责管治香港的特首和特区政府，也责无旁贷，梁振英须率同政府，设法改善行政立法关系，回复有效管治的局面。

立法会大会、财委会召开压轴会议前夕，梁振英再要求财委会尽快审议通过40 多项议程，他把议程「大塞车」的责任，归咎3数名议员经常拉布，阻挠其他议员审议、通过政府的拨款申请和议案。

至于今年立法会如何「埋斋」，由于时间有限，加上激进派仍会搅局，因此不要奢望全部议案都会得到处理。政府应该有所取舍，重新编排财委会44项待议事项；争议少，特别是涉及民生的事项，应先行让议员审议通过。吴亮星已经提出希望政府调动议程，事已至此，政府必须回应。事态关乎政府是否做足分内事，政府以市民利益为念，市民会感受到。激进派可以罔顾民生，政府万万不能变相与激进派「合作」，置民生于不顾。

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